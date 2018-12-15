أمريكا تطالب الصين بالإفراج عن كنديين بسبب قضية هواوى

طالبت الخارجية الأميركية الصين بالإفراج عن مواطنين كنديين احتجزا هذا الأسبوع، بعدما ألقت السلطات الكندية القبض على مسؤولة تنفيذية كبيرة بشركة هواوي الصينية بناء على أمر ترحيل أمريكي.



وتعد تصريحات الوزير، مايك بومبيو، أول تعليق لمسؤول أمريكي كبير على مسألة احتجاز الكنديين التي وصفها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنها قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري المتنامي بين الولايات المتحدة والصين.



وقال "بومبيو" للصحفيين عقب محادثات في واشنطن مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند: "الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الكنديين غير مقبول. ينبغي إعادتهما (إلى بلدهما).. ندعو كل دول العالم إلى معاملة مواطني (الدول الأخرى) بالشكل الملائم".



وقالت وزارة الخارجية إن مسؤولين كنديين حصلوا على إذن بمقابلة أحد المحتجزين في الصين ويحاولون التواصل مع الآخر.



واحتجزت الصين الرجلين وهما رجل الأعمال مايكل سبافور والمستشار بمجموعة الأزمات الدولية والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، بعدما ألقت الشرطة الكندية القبض على منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا في أول ديسمبر وذلك بناء على أمر تسليم أمريكي.



ويتهم مدعون أميركيون مينغ بتضليل بنوك دولية بشأن معاملات مالية مرتبطة بإيران وهو ما يجعل البنوك عرضة لخطر انتهاك العقوبات الأميركية على إيران. ونفت مينغ ابنة مؤسسة هواوي ارتكاب أي مخالفات.