فضيحة جديدة لـ"إيران" بسبب القرصنة

تواجه إيران فضيحة جديدة بعدما كشفت منصة مختصة في الأمن الرقمي، أن قراصنة مرتبطين بطهران، سعوا إلى اختراق البريد الإلكتروني لعلماء نووين ومسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية.



وكشفت وكالة أسوشيتد برس، أن مجموعة القراصنة المعروفة بـ"شارمينج كيتن" حاولت خلال نوفمبر الماضي أن تخترق البريد الإلكتروني لنحو أثنى عشر مسؤولًا في الوزارة الأمريكية.



وخلال الشهر الماضي، فرضت واشنطن ثاني حزمة من العقوبات على الاقتصاد الإيراني، فيما كانت الحزمة الأولى قد دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، على إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.



وقدمت شركة "سيرتفا" للأمن الرقمي قائمة بـ77 من عناوين البريد الإلكتروني التي استهدفها قراصنة إيران، وأوضح الخبراء أنها تشمل كلا من "جيميل" و"ياهو".



ولم توضح الشركة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، درجة نجاح القراصنة التابعين لحكومة إيران في الوصول إلى المحتوى الذين يريدونه في البريد الإلكتروني.



وتزعم إيران أنها تسعى إلى برنامج نووي ذي طبيعة سلمية، لكن أنشطتها التخريبية في منطقة الشرق الأوسط وطموحاتها التوسعية، تظهر أهدافا أخرى غير معلنة.



وفي مارس الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على شركة إيرانية وعشرة أفراد آخرين إثر اتهامهم بالقرصنة الإلكترونية، بينها هجمات على مواقع لمئات الجامعات.



واتهم القضاء الأمريكي، شركة "معهد مبنى" الإيرانية بسرقة 31 تيرابايت من "مواد الملكية الفكرية والبيانات القيمة".