وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيرته السويدية القرار الأممى بشأن سوريا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم، اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2449 المقدم من كل من الكويت والسويد، بشأن تجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 12 شهرا.



وقالت وزارة الخارجية - في بيان - إن الشيخ صباح الخالد قدم التهنئة إلى نظيرته السويدية، خلال اتصال هاتفى، بمناسبة اتمام الجولة الأولى لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، التي استضافتها السويد بنجاح، وتمثل دعما كبيرا للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في اليمن، وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعه.