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السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:16 ص

الليلة.. السيمفونى يغرد بأعمال بيتهوفن على المسرح الكبير

الليلة.. السيمفونى
الليلة.. السيمفونى يغرد بأعمال بيتهوفن على المسرح الكبير
نرمين مقبل
dostor.org/2435799

يقضى جمهور أوركسترا القاهرة السيمفونى أمسية مع بيتهوفن، اليوم السبت، على المسرح الكبير بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، ومصاحبة عازف البيانو الإيطالى أنطونيو دى كريستوفانو.

وتبدأ الأمسية في تمام الثامنة مساء، وتتضمن عدد من مؤلفات الموسيقار الألمانى الفذ منها "نصر ولينجتون" والتى تصور أحداث معركة دارت بين الفرنسيين والأنجليز المنتصرين فى نهايتها، والكونشيرتو الخامس للبيانو والأوركسترا والسيمفونية الثالثة (أيرويكا) التى تحمل اسم البطولية وأتمها بيتهوفن مطلع عام 1804 وأهداها لنابليون والروح الثّورية التي خيمت على أوروبا في ذلك الوقت.

يذكر أن الأمسية تقام بالتعاون بين المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة، ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

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