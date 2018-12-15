احذر.. ثغرة جديدة بـ"فيس بوك" تسرب صورك

كشف "فيس بوك" عن ثغرة جديدة ضربت أنظمته لحفظ صور المستخدمين على الشبكة، حيث إن الثغرة الجديدة تسمح للمخترقين أن يصلوا للصور التي يرفعها المستخدم داخل قصصه المصورة "Stories" على المنصة، وكذلك على سوق التسوق المملوك لـ"فيس بوك" أو "MarketPlace" وكذلك الصور التي يرفعها المستخدم في منشور ما ويتراجع عن فكرة نشرها ويبقيها في "المسودات" أو "Drafts" ليعود لها فيما بعد.



ووفقًا لما نشره موقع ريكود التقني، فإن الثغرة الجديدة تسرب تلك الصور إلى تطبيقات الطرف الثالث التي يستخدمها المستخدمون بالدخول بحساباتهم الشخصية على فيس بوك، ويقومون بالموافقة على إعطاء تلك التطبيقات إذن الإطلاع على صورهم الشخصية على حساباتهم.



وأوضح "فيس بوك" في بيانه الرسمي، أنه الثغرة وقعت في سبتمبر الماضي من العام الحالي لمدة 12 يومًا، وتعمُّد الشبكة هذا التسريب سرًا عن المستخدمين المتضررين والقانونيين في الدول المتضررة قد يضعها تحت طائلة قانون "GDPR" للخصوصية الخاص بالاتحاد الأوروبي، ويجعله عرضة لتوقيع عقوبات مالية عليه قد تصل إلى ملايين الدولارات أو أكثر، حيث قد تم اكتشاف الثغرة تحديدًا يوم 25 سبتمبر، ووفقًا للقانون لابد من إخطار كافة الجهات والمتضررين خلال 72 ساعة من لحظة اكتشاف التسريب.