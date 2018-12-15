الذهب يفقد بريقه مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في عشرة أيام ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من شهر، مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1238.26 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ الرابع من ديسمبر عند 1232.39 دولار. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بحوالي 0.7 بالمئة.



وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1241.40 دولار للأوقية.



وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهرًا بعد بيانات أظهرت أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين بدا أنه يستجمع قوة دافعة في حين تعافى الإنتاج الصناعي في نوفمبر.



وتنتظر الأسواق اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 18 و19 ديسمبر والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، لكن التركيز سيكون على التوقعات لمسار الفائدة في 2019.



وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 1250.55 دولار للأوقية يوم الإثنين، لكنها تخلت عن كل المكاسب مع صعود الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 1236.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1269.25 دولار يوم الخميس، وعلى الرغم من هبوطه اليوم فإن المعدن يسجل ثالث أسبوع من المكاسب مع صعوده حوالي 1 بالمئة هذا الأسبوع.



وانخفضت الفضة 1.2 بالمئة إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 787.70 دولار للأوقية مسجلًا سادس انخفاض أسبوعي على التوالي.