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السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:59 ص

يتهم زوجته بالإرهاب للتخلص من أعبائها المالية فى أمريكا

يتهم زوجته بالإرهاب
يتهم زوجته بالإرهاب للتخلص من أعبائها المالية فى أمريكا
وكالات
dostor.org/2435788

أقر صاحب مطعم في ولاية ميريلاند الأمريكية بأن دفع مبلغا من المال لرجل ليلفق لزوجته تهمة بأنها إرهابية ولحرق مطعمه!

وذكرت صحيفة "ذي كابيتال" أن صاحب المطعم خليل أحمد، 51 عاما، اعترف بمطاردة زوجته التي انفصل عنها مؤخرًا، مقابل إسقاط قضايا عالقة ضده في ثلاث مقاطعات بمنطقة بالتيمور.

وورد في وثائق محكمة اتحادية أن "أحمد" يواجه بالفعل أزمة مالية وكان يشعر بالقلق إزاء التأثير المالي لاتفاق الطلاق.

وفكر "أحمد" في قتل زوجته، ولكنه استقر على دفع مبلغ من المال لمخبر كي يلفق تهمة الإرهاب لزوجته عن طريق "سترة مفخخة وسلاح ناري وزجاجات كحول وأعمال أدبية إرهابية".

كما خطط "أحمد" لجمع مبلغ بوليصة التأمين على مطعمه الباكستاني الذي يطلق عليه "الله رخا" (حماه الله).

ويواجه "أحمد" احتمال السجن لخمس سنوات بتهمة التلفيق، وقد يتم ترحيله لدى إطلاق سراحه.

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