محمد النقلى ينتهى من تصوير "البيت الكبير 2".. الأسبوع المقبل

ينتهي المخرج محمد النقلي من تصوير المشاهد الأخيرة للموسم الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، خلال الأسبوع المقبل، داخل الديكور الخاص بشوارع القاهرة.



ويعرض المسلسل عبر إحدى القنوات المشفرة بالتزامن مع تصوير الحلقات الأخيره منه، كما أنه سيعرض خلال شهر يناير المقبل عبر فضائية "النهار".



يذكر أن المسلسل يرصد قضايا المرأة في صعيد مصر، فيما يتعلق بالميراث، وتسلط الرجال، و"الثأر" وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.



يشار إلى أن مسلسل "البيت الكبير" بطولة: لوسى، سوسن بدر، ريم هلال، حجاج عبدالعظيم، وكوكبة من الفنانين، وانضم للجزء الثاني: داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل، وهو من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وينتمى لمسلسلات "الستين حلقة".