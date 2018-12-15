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الأبراج اليوم
السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:04 ص

حظك اليوم.. السبت 15 ديسمبر 2018 لجميع الأبراج الفلكية

أبراج ـ أرشيفية
أبراج ـ أرشيفية
هدير القاضي
dostor.org/2435765

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-

الحمل
مهنيًا: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع، ويُكافئك الحظ بتعاطف كبير ولن يخذل آمالك.
عاطفيًا: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكما.
صحيًا: تمهل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدّئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان.

الثور
مهنيًا: تجنّب الأجواء السلبية المسيطرة، ولا تتدخل في أمور لا تعنيك، فقد تكون هذه الأخيرة حافلة بالفخاخ والأخطار.
عاطفيًا: تنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، وإذا كنت تبحث عن علاقة فقد تتوافر لك فرص جيدة.
صحيًا: يشتد الغضب وتشعر بعدم الأمان أو تطالب بحقّ وتُقابل برفض فتنفعل وتنهار.

الجوزاء
مهنيًا: ربّما تظهر مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على براعتك وقدرتك على تحمّل المصاعب.
عاطفيًا: تعيش أوقاتًا سعيدة إلى جانبه، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه.
صحيًا: حذار الإرهاق! تلك هي المخاطر المتعلقة بارتجاجات اليوم.

السرطان
مهنيًا: تتلقّى عروضًا واعدة جدًّا تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك، وتزول من أمامك الظروف المعاكسة.
عاطفيًا: لا تواجه صعوبات في العلاقة العاطفية وتتعامل مع الشريك بروح الشخص الصادق والمخلص إلى أبعد الحدود.
صحيًا: حاول القيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للترفيه عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل المتشعبة.

الأسد
مهنيًا: تتحمّس ثم تقع في القلق وتشعر بأن أفكارك مشوشة، أنت الذي يثق بنفسه وبقدراته وخياراته ولا يتأثر بأحد عادة.
عاطفيًا: تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل أو تغيير في المجال العاطفي.
صحيًا: تكون الإغراءات كثيرة، إلا أن الوقاية خير من العلاج للمحافظة على صحة سليمة.

العذراء
مهنيًا: لن يكون الحظ إلى جانبك فانتبه من مواجهة ومن تعريض سمعتك للخطر، قد تطرأ أحداث فتسيطر عليها وتشعر أنك تتحكم في الظروف.
عاطفيًا: عليك أن تسير مع الشريك جنبًا إلى جنب، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح.
صحيًا: إياك والانغماس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة.

الميزان
مهنيًا: تستجد بعض الأمور غير المستحبة في العمل، وتسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على مواجهة الأعباء.
عاطفيًا: الشريك قادر وحده على تسوية أموره العائلية بحكمة وروية، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزمًا.
صحيًا: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهنيات، ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة.

العقرب
مهنيًا: تنعم بأجواء جيدة وتشعر بالانتصار وتخوض تجارب كثيرة، وربما تحمل إليك الأيام المقبلة الأحلام والمشاعر العذبة.
عاطفيًا: لقاء حاسم مع الشريك، وخصوصًا أنّ الأخطاء باتت تتكرر بينكما، والمعالجة أصبحت ضرورية.
صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك ويتلفها، حذار ما ينتظرك في الأيام المقبلة.

القوس
مهنيًا: يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبيرة ويوسع الآفاق ويسرع الخطى، قد تقوم باستثمارات جيدة ومهمة وتبدو موعودًا بجديد على الصعيد المادي.
عاطفيًا: قم بواجباتك تجاه الشريك على الصعيد العاطفي والاجتماعي، ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا معه.
صحيًا: سارع إلى استشارة خبير التغذية ليعطيك الإرشادات الخاصة بالحمية أو بأنواع الطعام التي عليك تناولها.

الجدي
مهنيًا: يوم ملائم جدًا للانطلاق بالأعمال المهمة، كن منتظمًا وفعالًا وعمليًا، وانفتح على الحياة وعلى صداقات جديدة.
عاطفيًا: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بعلاقتك بالحبيب، فأنت لا تطيق فراقه وتضيع في غيابه.
صحيًا: أنت أقوى من أن تتغلّب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات.

الدلو
مهنيًا: تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء ببعض الإنجازات.
عاطفيًا: لا تعتقد أن سكوت الشريك يفسح في المجال أمامك للاستمرار في ارتكاب الأخطاء، فهو قادر على قلب الأمور رأسًا على عقب.
صحيًا: من جدّ وجد، ومن أراد المحافظة على صحة سليمة عليه القيام بما يلزم ليتوصل إلى ذلك، فماذا تقول؟.

الحوت
مهنيًا: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة كبيرة للنجاح والتقدم والازدهار، لكن لا تتأخر في إنجاز أعمالك.
عاطفيًا: ترغب في تمضية المزيد من الوقت مع الحبيب، قريبًا تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت.
صحيًا: سارع إلى شراء بعض المعدات الرياضية واستعمالها كما يلزم لتحافظ على رشاقتك.

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