أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

تحاول قوات الحماية المدنية بالتعاون مع القوات المسلحة السيطرة على حريق بريمة "شمس" التابعة لشركة مديتيرا الكندية، التى اندلع بها حريق أثناء أعمال الحفر فى أحد حقول البترول برأس سدر، حيث دفعت القوات المسلحة بطائرتين لإخماد الحريق.



وكشف عدد من المهندسين الناجين من الحريق الذى اندلع فى البريمة "شمس التابعة لشركة "مديتيرا" الكندية، المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول إحدى شركات هيئة البترول أثناء حفر البئر التنموى عسل 34، عن أن الحريق اندلع نتيجة زيادة حفر البئر على عمق 2900 قدم؛ لعدم توفير الشركة الكندية لمعدات -Well control Diverter-، للسيطرة على الغاز فى حالة التقدير الخاطئ للجوليجي الذى يعمل على البريمة للعمق المطلوب للبئر، مما أدى لخروج كمية من الغاز أدت للحريق، لافتين إلى أنهم تمكنوا من إخلاء البريمة قبل امتداد الحريق الذى لم يحتاج سوى لأقل من 5 دقائق ليلتهم البريمة، لافتين إلى أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير المعدات على حساب الحفاظ على الأمن والسلامة.



كان المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، قال إن حريق شب فى بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول إحدى شركات هيئة البترول لحفر البئر التنموى عسل 34 الذى يقع فى منطقة صحراوية على بعد 35 كم جنوب مدينة رأس سدر.



وأضاف المتحدث في بيان: "حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز ما أدى إلى حدوث الحريق، وتم تفعيل خطة الطوارئ بالشركة، وجارى حاليا عمليات السيطرة على الحريق من خلال سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدنى والقوات المسلحة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإخماد الحريق والتعرف على أسبابه وملابساته".



وأوضح أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.