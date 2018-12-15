كورة لايف| مشاهدة مباراة الترجي والعين| Yalla Shoot بث مباشر مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم

روابط ماتش العين والترجي التونسي اليوم في ربع نهائي مونديال الاندية اليوم بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والعين السبت 15/12/2018 في كأس العالم للأندية، حيث يحل فريق الترجي الرياضي التونسي ضيفاً على نظيره فريق العين الإماراتي في إطار منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، وتُقام مباراة الترجي والعين في يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية وتنطلق مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم بث مباشر بجودة عالية يوتيوب في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الامارات العربية المتحدة.





وتُنقل مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق الترجي الرياضي المباراة ساعياً لحجز مقعده في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فيما يسعى فريق العين لمحاولة تحقيق الهدف ذاته نظراً لكونه يخوض غمار المونديال على أرضه ووسط جماهيره.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.





آخر إستعدادات الترجي لمُباراة العين السبت في كأس العالم للأندية: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي ضد العين السبت 15/12/2018 في كأس العالم للأندية

تابع لايف مباراة الترجي والعين مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق العين، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري التونسي لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 23 نقطة بعد مرور أول 10 جولات من بطولة الدوري التونسي لكرة القدم.





وفي أول 10 جولات خاضها فريق الترجي الرياضي في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم في الموسم الحالي، نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في 7 مباريات، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الترجي الرياضي إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط لا غير، كما سقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في مباراتين.ومن الناحية التهديفية في أول 10 جولات خاضها فريق الترجي الرياضي في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم في الموسم الحالي، نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل أربعة عشر هدفاً، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباك فريق الترجي الرياضي سوى أربعة أهداف فقط لا غير.





آخر إِستعدادات العين قبل ملاقاة الترجي في كأس العالم للأندية السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والعين

مباراة الترجي والعين بث مباشر، وسوف يدخل فريق العين مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 28 نقطة بعد مرور أول 12 جولة من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.





وفي أول 12 جولة خاضها فريق العين في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي في الموسم الحالي، نجح فريق العين في تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وفي مقابل ذلك تعرض فريق العين إلى الخسارة في مباراتين فقط لا غير، كما سقط فريق العين في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.ومن الناحية التهديفية في أول 12 جولة خاضها فريق العين في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي في الموسم الحالي، نجح فريق العين في تسجيل 28 هدفاً، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق العين 11 هدفاً.





موعد مباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية: والقنوات الناقلة لمُباراة الترجي ضد العين بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية في يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:





السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السادسة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة الترجي والعين في كأس العالم للأندية السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي

بث مباشر مباراة الترجي ضد العين في كأس العالم للأندية، حيث تُذاع المباراة في كأس العالم للأندية في يوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية.





حيث تُذاع مباراة الترجي والعين على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الأولى المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق حفيظ دراجي.