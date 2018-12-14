القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:57 م

بث مباشر الترجي والعين الاماراتي (كاس العالم للاندية )

بث مباشر الترجي والعين الاماراتي (كاس العالم للاندية )

بث مباشر الترجي والعين
dostor.org/2435760

يستضيف ملعب ستاد هزاع بن زايد بنادي العين الإماراتي مباراة الترجي الرياضي والعين الإماراتي مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2018، والمقامة حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة سبع أندية من مختلف قارات العالم.

العين الإماراتي صاحب الأرض والجمهور في المباراة القادمة يسعى لاستكمال مشواره بكأس العالم للأندية، الفريق الإماراتي نجح في إقصاء فريق ويلنغتون النيوزلاندي في المباراة الافتتاحية بالدور الماضي من كأس العالم للأندية، ونجح العين في الفوز على الفريق النيوزلاندي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما.

أما فريق الترجي الرياضي التونسي فيسعى لتحقيق إنجازاً جديداً يكتب باسمه في بطولة كأس العالم للأندية، الفريق التونسي نجح في تمثيل القارة السمراء في كأس العالم للأندية هذا الموسم بعد أن تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، ويسعى الترجي للفوز ومواصلة المشوار حتى نهائي البطولة والفوز بها ليكون أول فريق من قارة أفريقيا يحقق لقب هذه البطولة، وهو الإنجاز الذي فشل في تحقيقه كافة فرق القارة التي سبق لها وأن شاركت بكأس العالم للأندية، إذ أن الإنجاز الأبرز للقارة السمراء بكأس العالم للأندية كان من نصيب فريق مازيمبي الكنغولي.

موعد مباراة الترجي والعين
وسيتم إقامة مباراة الترجي ضد العين الإماراتي مساء يوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والعين
وستقوم قناة bein SPORTS HD1 بنقل أحداث مباراة العين والترجي في بطولة كأس العالم للأندية، على أن يقوم بالتعليق على أحداث اللقاء المعلق حفيظ دراجي.

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