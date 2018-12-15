7 خطوات لبناء فريق عمل ناجح لمشروعك.. "التخطيط" تكشفها

نشر مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، انفوجراف يوضح كيفية بناء فريق عمل منسجم وناجح يمكن الاعتماد عليه في بدء مشروع ناجح، حيث إن فريق العمل يعد من الأساسات الناجحة لأي عمل ناجح.



وفيما يلي أهم الخطوات:

- تحديد ماهية الأعمال المطلوبة ومحاولة إيجاد الأشخاص الذين يصلحون لذلك.

- تأكد من أن الفريق له تعريف مشترك للنجاح.

- يجب أن تكون المساهمة والتفاعل والتواصل هو اختيار الجميع.

- تأكد من أنه لا يوجد أي نوع من حواجز السلطة بينك وبين جميع أفراد الفريق.

- تعزيز وبناء العلاقات المتينة بين فريق العمل للحفاظ على التركيز على ما يهم.

- حول رؤيتك إلى معالم على الطريق قادرة على تحفيز القلوب والعقول.

- تحفيز الفريق لهدف وواقع مشترك.