لرواد الأعمال.. "التخطيط" توضح كيفية إعداد خطة إنشاء مشروع

نشر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خطوات إعداد خطة إنشاء مشروع لرواد الأعمال.



وتضمنت تلك الخطوات، وضع نموذج للعمل وهو مجرد أداة لمساعدة رواد الأعمال على التفكير بشكل أكثر وعيًا في كل ما يخص عناصر النجاح المهمة والمطلوبة لتأسيس شركة قابلة للاستثمار أو على الأقل تقليل حالات الفشل الفردية.



ولفتت الوزارة، أنه يتم من خلال نموذج العمل تحديد كيفية إنتاج منتج أو تقديم خدمة، وكيفية توصيلها وتقديمها للعميل، موضحة أن سبب اهتمام رواد الأعمال على مستوى العالم بنموذج العمل هو أنه ملخص جاهز للفكرة أو المنشأة ويستطيع من يقرأه أن يكون رأي سريع عنها دون الحاجة إلى قراءة خطة العمل والتي تتكون من العديد من الصفحات، بالإضافة إلى أنه يوفر الوقت على المستثمرين في اتخاذ قرار مبدأي بالاستثمار في هذه المنشأة أم لا.



وأضافت الوزارة، أنه يمكن تحديث نموذج العمل باستمرار بأقل مجهود دون الحاجة لكتابة خطة عمل محدثة كل فترة.