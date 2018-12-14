القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:27 م

موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي والقنوات المفتوحة الناقلة

موعد مباراة الزمالك
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يبدأ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أولى مبارياته ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة، في مواجهة أمام فريق القطن التشادي، غدًا السبت، في إطار منافسات دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والقطن التشادي القادمة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يشار إلى أنه سيتم البث الحي والمباشر لمباراة الزمالك ضد القطن التشادي مساء السبت في الكونفيدرالية الإفريقية من خلال شاشة قناة نايل سبورت التردد الأرضي، والقناة الثانية الأرضية، كما أن المباراة سوف تكون منقولة عبر شاشة قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

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