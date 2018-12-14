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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:21 م

ضبط 8 تجار مخدرات وأسلحة في حملة مكبرة بالمحلة

ضبط 8 تجار مخدرات
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2435747

تمكن رجال مباحث المحلة الكبرى، من ضبط العديد من قضايا المخدرات والأسلحة في حملة أمنية مكبرة.

تلقى طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير ادارة البحث الجنائي، بتمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة من ضبط مجموعة من الخارجين على القانون والمشتبه فيهم والهاربين من تنفيذ الأحكام، بإشراف العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ر ض م ا" 32 سنة وبحوزته 14 لفافة هيروين وسلاح ناري وطلقة ومبلغ مالي وهاتف محمول، و"ر م م ا" 37 سنة وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وهاتف محمول، و"وائل م ا ص" 20 سنة وبحوزته 45 قرص مخدر ومبلغ مالي وسلاح أبيض وهاتف محمول، و"مصطفى س م" 31 سنة وبحوزته 24 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، و"هاني ر ا م" 25 سنة وبحوزته 37 قرص مخدر ومبلغ مالي ومطواة، و"طلعت ع ح" 20 سنة تم ضبطه وبحوزته 37 قرص مخدر ومبلغ وسلاح أبيض، و"ن ج ا" 37 سنة ربة منزل ومعها 10 لفافات بها مخدر الحشيش ومبلغ مالي، و"و ف ا ا" وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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