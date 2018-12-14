يحيى خليل يقيم حفلا فنيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، اليوم الجمعة، حفلا فنيا لرائد موسيقى الجاز العالمي يحيى خليل على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).



وتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر الأعمال التي تمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية، منها: يعيش أهل بلدي، البيانولا، بحلم في عالم غريب، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، والغربة.



كما قدم خليل لأول مرة عملين فنيين لمحمد الموجي وعمار الشريعي، بالإضافة إلى عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي أعيدت صياغتها بأسلوب الجاز، ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية.



تجدر الإشارة إلى أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من مزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضي، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من ٥ آلاف حفل حول العالم.