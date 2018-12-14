"غناء بوهيمي".. أكثر فيلم سيرة ذاتية موسيقي تحقيقًا للأرباح
حقق فيلم "Bohemian Rhapsody" (غناء بوهيمي) من بطولة الفنان رامي مالك، الأمريكي من أصل مصري، إيرادات تخطت 600 مليون دولار أمريكي ليصبح أكثر فيلم سيرة ذاتية موسيقي تحقيقا للأرباح على الإطلاق.
وذكر موقع "ديدلاين" أن العمل الفني حقق إيرادات بلغت حوالى 175 مليون دولار في أمريكا الشمالية و433 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.
ويتناول الفيلم السيرة الذاتية لأسطورة موسيقى "الروك" فريدي ميركوري وهو المغني الأساسي في فرقة "كوين" الموسيقية الشهيرة.
يذكر أنه تم اختيار الفنان مالك للمنافسة ضمن قائمة جولدن جلوب لأفضل ممثل لهذا العام عن فيلم (غناء بوهيمي).