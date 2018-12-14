الرئيس الكولومبي يعلن إنفاق أكثر من مليار دولار على التعليم العالي

أعلن الرئيس الكولومبي ايفان دوكي، اليوم،أن بلاده سوف تنفق 1.42 مليار دولار إضافي على مرحلة التعليم العالي العام خلال فترة رئاسته للبلاد لأربع سنوات قادمة.



ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن الرئيس الكولومبي ايفان دوكي قوله: إن هذا الرقم تم التوصل إليه من خلال عقد أكثر من 10 اجتماعات ما بين الحكومة وممثلي الطلاب والمعلمين.



وقال دوكي إن هذا الاتفاق لا يسعى فقط إلى تعزيز نظام التعليم العام ولكن كذلك إلى "ترسيخ الموارد".



وأوضحت القناة أن مسؤولي الجامعات العامة يعتقدون أن النظام التعليمي لديه عجز تراكمي يقدر بنحو 5.7 مليار دولار ما بين نفقات الاستثمار والتشغيل، مشيرة إلى أن الإنفاق على التعليم في كولومبيا سيشمل 16%، أي 13 مليار دولار، من الميزانية العامة الكلية للبلاد خلال عام 2019.

جدير بالذكر أن طلاب 32 جامعة عامة في كولومبيا قد احتجوا مؤخرًا على أوضاعهم واصطدموا بشكل متكرر مع قوات الأمن خلال مسيرات لهم في أنحاء البلاد.



وتولّى دوكي رئاسة كولومبيا في أغسطس الماضي متعهدًا بتحسين مرحلة التعليم العالي في البلاد إلا أن الحكومة قالت إنها تواجه عجزًا في البرامج الاجتماعية والميزانية للتعليم خلال ميزانية العام القادم.