افتتاح معرض للخطوط العربية في كلية التربية جامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد مصطفى أبو شوارب، القائم بتسيير أعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، مساء اليوم الجمعة، المعرض السنوي للخطوط العربية لطلاب أسر كليات الجامعة.



وتنظم المعرض ادارة رعاية الشباب في كلية التربية بمشاركة 16 من كليات الجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.



وحصلت كلية التربية على المركز الأول في خط الرقعة، والخط الفارسي، والمركزين الثاني والرابع في خط النسخ، والمركز الخامس في الخط الديواني.



ويأتي المعرض في إطار الحرص على تعزيز مفاهيم الجمال في الخط العربي، والمحافظة على التراث الفكري والفني، الذي تتميز به الحضارة العربية والإسلامية، ويقام تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.



وأكد عميد كلية التربية أن المعرض يهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي من اللغة العربية وبث روح الانتماء لهويتنا العربية.



وأضاف أن المعرض حرص على تحقيق أكبر قدر من العادلة فى توزيع الجوائز، بحيث يتم منح جائزة لكل نوع خط من الخطوط، مشيرا إلى أن المعرض فى تطور مستمر، إذ يزيد عدد المشاركين باستمرار مما يؤكد نجاح المعارض السابقة.