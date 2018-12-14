النصر الليبى يهزم هورويا كوناكرى بثلاثية فى دورى أبطال إفريقيا

حقق النصر الليبي انتصارا كبيرا 3-صفر على ضيفه هورويا كوناكري الغيني في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وسجل معتز المهدي ثنائية خلال المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب في العاصمة المصرية القاهرة حيث وضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل حارس الضيوف في التصدي لها.

وضاعف خالد مجدي النتيجة في الدقيقة 65 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بدلت اتجاهها بعدما ارتطمت بقدم أحد المدافعين لتسكن مرماه بالخطأ.

وعاد المهدي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للنصر إثر هجمة مرتدة قبل النهاية بخمس دقائق حيث راوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك الخالية.

وستقام مباراة العودة يوم 23 من ديسمبر في كوناكري.