مليونا فنزويلى ينضمون إلى صفوف المهاجرين واللاجئين العام المقبل

توقعت الأمم المتحدة انضمام مليوني مواطن فنزويلي إلى صفوف المهاجرين واللاجئين العام المقبل، ما يرفع العدد الكلي إلى 5.3 مليون مهاجر ولاجئ.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الجمعة، عن الممثل الخاص المشترك لوكالة الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ادواردو شتاين قوله إن حوالي 5 آلاف مواطن فنزويلي يفرون من بلادهم يوميًا في الوقت الحالي.

وقال شتاين إن دول المنطقة ينبغي أن تتعامل مع هذا الموقف الذي يتشابه في بعض جوانبه مع "زلزال مدمر"، مضيفا: "نحن نواجه زلزالًا إنسانيًا".

وكانت الأمم المتحدة طالبت منذ أيام بجمع 738 مليون دولار في عام 2019 لمساعدة الدول المجاورة لفنزويلا للتعامل مع تدفق ملايين اللاجئين والمهاجرين غير المحتمل عودتهم "على المدى القصير إلى المتوسط".

يُشار إلى أن حوالي 3.3 مليون فنزويلي فروا من بلادهم بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية منذ عام 2015.