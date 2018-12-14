دى ميستورا يقترح عقد لقاء فى جنيف لبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية

اقترح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة، عقد لقاء حول اللجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل في جنيف مع ممثلي إيران وروسيا وتركيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الأمم المتحدة القول في بيان إن الجهود الرامية إلى إنشاء اللجنة الدستورية السورية موضع تشاور مستمر.

وأضاف البيان: "في هذا السياق، يقترح المبعوث الخاص دي ميستورا استقبال ممثلين رفيعي المستوى من إيران وروسيا وتركيا في جنيف أوائل الأسبوع القادم، بعدما ينتهي من تقييمه لإمكانية إنشاء لجنة دستورية متوازنة وشاملة وذات مصداقية".

