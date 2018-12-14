معتز محمود: قرار السيسي بإنشاء لجنة لإدارة مواقع التراث العالمي "تاريخي"

أشاد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان الأسبق بمجلس النواب، بالقرار التاريخي الذي أصدره الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة لإدارة مواقع التراث العالمى، قائلا: "إنه قرار ينتصر للحضارة المصرية وأهمية الحفاظ على الآثار المصرية وصيانتها من يد كل العابثين وادارتها على أعلى مستوى".



ونوه في بيان له اليوم، بالدور الهام الذي ستقوم به اللجنة، في وضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمى والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكاناتها والاستفادة منها فى خطط التنمية المستدامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص بإدارة وبحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمى والبيئة المحيطة بها.



وتابع أنه دور ممتاز وغير مسبوق، ويضع مواقع التراث العالمي تحت دائرة الضوء والاهتمام باعتبارها كنوزا مصرية لا تقدر بثمن، مشددا على أن مصر خلال عهد السيسي تقوم بجهود هائلة لحماية الآثار وملاحقة عصابات تهريبها بكل قوة والتصدي لأي عبث بثروة مصر القومية. لافتا إلى أن إنشاء لجنة لإدارة مواقع التراث العالمي قرار حكيم وتاريخي.