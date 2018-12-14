القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
مصر
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:55 م

غدًا.. استقبال طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة

غدًا.. استقبال طلبات
أ ش أ
dostor.org/2435732

تبدأ غدًا لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، استقبال طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وذلك حتى 24 ديسمبر الجاري، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.
وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة للترشح وهى: صور كارنيه النقابة لعام 2018، وبطاقة الرقم القومي، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري.. على أن يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بداية من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي انتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقررة للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية والنقيب الفرعي.
وأوضحت اللجنة أنه تم مخاطبة النقابات الفرعية بمنع نقل القيد الفرعي من نقابة فرعية إلى أخرى، إلا من خلال النقابة العامة، لتحديث البيانات بالنقابة العامة وحتى لا يحدث ازدواج أو خلل في كشوف الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ اسبوع

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ أقل من شهر

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ أقل من شهر

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

أول تعليق من اتحاد الكرة على فوز صلاح بجائزة BBC لأفضل لاعب بإفريقيا

انتحار شاب لعدم قبوله في كلية الشرطة بالقليوبية

حريق هائل فى حقل بترول برأس سدر

سر «درع الشمال».. هل تجتاح إسرائيل لبنان مجددًا؟

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي والقنوات المفتوحة الناقلة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي والقنوات المفتوحة الناقلة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

كشكول

ننشر النتيجة الرسمية لأوائل مناطق المعاهد الأزهرية للمرحلة الإعدادية فتيات

دورات إلزامية لأعضاء هيئة تدريس أصول الدين بطنطا للتعريف بمفهوم الجودة

خلال مؤتمر حق المعلم.. تنظيم 5 ورش عمل للخروج بتوصيات تلخص مطالب المعلمين

البحيرة الأزهرية تجتمع بأولياء أمور طلاب الشعبة الإسلامية بالقاهرة

انطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف الموسم الرابع

الأمصار

طائرة أمريكية تعود أدراجها بسبب قلب بشري على متنها

المندوب الفلسطيني يشكو إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعدما نشرت الشرطة صورته.. مجرم يتواصل مع الأمن بالفيسبوك: أنتظروني سأحضر

الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالبصرة

بعد يوم من ختام المشاورات.. عودة القتال من جديد لمدينة الحديدة اليمنية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

أول مطر نيزكي صناعي في العالم يتساقط عام 2020

اكتشاف ضفدع بقرون وأسماك مستديرة الشكل

تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

ابتكار لصقة تعيد بناء أنسجة القلب التالفة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎