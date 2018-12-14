غدًا.. استقبال طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة

تبدأ غدًا لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، استقبال طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وذلك حتى 24 ديسمبر الجاري، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة للترشح وهى: صور كارنيه النقابة لعام 2018، وبطاقة الرقم القومي، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري.. على أن يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بداية من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي انتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقررة للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية والنقيب الفرعي.

وأوضحت اللجنة أنه تم مخاطبة النقابات الفرعية بمنع نقل القيد الفرعي من نقابة فرعية إلى أخرى، إلا من خلال النقابة العامة، لتحديث البيانات بالنقابة العامة وحتى لا يحدث ازدواج أو خلل في كشوف الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية.