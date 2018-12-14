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فن
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:53 م

اتهام المغنية شاكيرا بالتهرب الضريبي في إسبانيا

شاكيرا
شاكيرا
وكالات
dostor.org/2435729

اتهم الادعاء الإسباني المغنية الكولومبية شاكيرا بالتهرب الضريبي اليوم الجمعة قائلا إنها تخلفت عن دفع ضرائب قيمتها 14.5 مليون يورو (16.3 مليون دولار).
ويلعب جيرار بيكي صديق شاكيرا في صفوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم.
ووجهت الاتهامات في إقليم قطالونيا الذي كثيرا ما تزوره شاكيرا لحضور مباريات بيكي. واتهم الادعاء المغنية الكولومبية بالتخلف عن دفع ضرائب على الدخل للفترة بين عامي 2012 و2014 موضحا أنها كانت تقيم في إسبانيا خلال تلك الفترة.
وقال ممثلون عن شاكيرا في بيان إن المغنية لم تعش في إسبانيا حتى 2015 وأنها أوفت بكل التزاماتها الضريبية للسلطات الإسبانية.
وارتبطت شاكيرا باللاعب الإسباني منذ بداية العقد الجاري وانجبا طفلين.
وهذه هي أحدث قضية لشخصية أجنبية مشهورة مرتبطة بكرة القدم الإسبانية تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي عن فترة إقامة داخل البلد الأوروبي.
وفتحت من قبل تحقيقات ضريبية بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي زميل بيكي في برشلونة وكذلك البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق الذي انتقل ليوفنتوس الإيطالي في وقت سابق من العام.

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