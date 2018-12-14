"يوناميد" تؤكد استمرار الضغط على الحركات المسلحة بالسودان للانضمام للسلام

قالت أنيتا كي كي، نائبة رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد"، إن التفويض الممنوح للبعثة يتمثل في ثلاثة محاور تشمل الأمن والسلام والتنمية، مؤكدة استمرار الضغط على الحركات المسلحة في السودان للانضمام للسلام.



جاء ذلك خلال تدشينها، اليوم الجمعة، برفقة وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية وسط دارفور، عمر سليمان ضحية، الطريق الرابط بين مدينة قولو وقاعدة "اليوناميد" بوسط جبل مرة بطول 3.5 كيلومترات، الذي نفذته الكتيبة الهندسية الصينية المشاركة ضمن القوات بجبل مرة.



من جانبه، أكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بوسط دارفور، أن أولوية الحكومة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر عبر تمليك مشروعات إنتاجية للمواطنين، وتطوير زراعة البساتين والمحاصيل الشتوية التي تتميز بها منطقة قولو.



وبدوره، أكد معتمد وسط جبل مرة، العقيد ركن جعفر محمد أبكر، هدوء الأحوال الأمنية بالمحلية، ما أسهم في زيادة الإنتاج هذا العام، داعيًا من تبقى من فلول التمرد للانضمام لركب السلام.