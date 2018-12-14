رئيس اتحاد جدة يثمن انتصار فريقه على الباطن

أعرب لؤي الناظر، رئيس نادي اتحاد جدة عن سعادته بفوز الفريق الأول في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) خلال الموسم الحالي.



ووضع اتحاد جدة حدا لبدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، عقب تغلبه 3 1 على مضيفه الباطن في المرحلة الثالثة عشر للبطولة اليوم الجمعة.

وقال لؤي الناظر في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي "فوز ثمين في توقيت غاية الأهمية، استثمار المسئولية والروح القتالية أعادتا لنا النمور اليوم".



أضاف: "المشوار مازال طويلًا ويحتاج وقوف الجميع كل من موقعه حتى يعود الفريق لمكانه الطبيعي".



واختتم: "شكرًا جماهير العميد على حضوركم المميز وتشجيعكم المؤثر".



في سياق متصل، أشار حمد الصنيع نائب رئيس النادي إلى أن الفوز يمثل دافعًا معنويًا إيجابيًا لتهيئة اللاعبين لاستمرار الانتصارات.



ووجه الصنيع رسالة للاعبين: "شكرًا لجميع اللاعبين على الجهد الذي قدموه ونجاحهم في كسب القاء مستوى ونتيجة".



وارتفع رصيد الاتحاد عقب هذا الفوز إلى ست نقاط، ليرتقي إلى المركز قبل الأخير مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.