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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:40 م

البحيرة تحصد المركز الأول في الرد على شكاوى المواطنين

البحيرة تحصد المركز
معوض هويدي
dostor.org/2435723

حصلت محافظة البحيرة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الرد على الشكاوى الواردة لبوابة الشكاوى من قبل المواطنين في خلال 24 ساعة.

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقرير عن سير عمل مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين والرد عليها، وذلك في إطار 5 محاور رئيسية وهي مخالفات البناء والتعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخالفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن محافظة البحيرة، حصلت على المرتبة الأولى وتلاها محافظات كفر الشيخ ومطروح والجيزة والدقهلية وبورسعيد والمنيا كانت من أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين الذين تواصلوا مع المبادرة حتى يوم 12 ديسمبر الجارى.

وأكد التقرير أن عدد الرسائل التي وردت للمبادرة منذ انطلاقها وحتى الأسبوع السابع وصل 17391 رسالة منها 3870 شكوى تم حل 894 من الشكاوى وجاري حل الباقي.

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