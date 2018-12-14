أكاديمية الفنون توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية
وقعت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى، وجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى توطيد العلاقات الثقافية والتبادل الأكاديمى والعلمى بين الصرحين العلميين الكبيرين.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجامعة والأكاديمية فى الأنشطة الجامعية الفنية والثقافية، وتبادل الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب وتبادل المعلومات والمنشورات العلمية والكتب والمجلات المتخصصة، وعقد مشاريع مشتركة فى مجال البحث العلمى، وأيضا تنظيم ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وورش عمل مشتركة.