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فن
السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:55 ص

محمد نجاتى: بفكر أسيب التمثيل واعتزل الفن

محمد نجاتي
محمد نجاتي
حسن أمين
dostor.org/2435710

فاجئ الفنان محمد نجاتي جمهوره بخبر صادم، وهو رغبته في اعتزال مجال التمثيل وتركه للفن نهائيًا دون الإعلان عن الأسباب التي دفعته لهذة الخطوة.

وكتب "نجاتي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بفكر جديًا أسيب التمثيل واعتزل الفن".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد نجاتي مسلسل "الأب الروحي 2" والذي جسد فيه شخصية شاب يتسم بالشر، يدعى "موسى الجلاد" الذي طرد من دار الأيتام التي أسسها "زين العطار"، فيحاول العودة والانتقام والاستيلاء عليها.

و"الأب الروحى" شارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين: سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، محمود الجندى، وفاء سالم، محمد رياض، عبير صبرى، سيمون، حسن حسنى، هادى الجيار، لطفى لبيب، حنان شوقى، جمال عبد الناصر، محمد التاجى، إيمان أبو طالب، إيهاب فهمى، محمد عز، عمرو صحصاح، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج تامر حمزة.

محمد نجاتى: بفكر أسيب التمثيل واعتزل الفن
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