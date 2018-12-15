3150 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم السبت، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3150 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم السبت، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3150 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
قال الفنان أيمن عزب، إنه كان قريبًا من الراحل حسن كامي خلال الفترة الماضية، ومدركًا لما يجيش في صدره من حزن على تجاهله من قبل العاملين في الوسط الفني. وأضاف في تصريحات صحفية، أن "كامي" كان ممثلًا ...
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