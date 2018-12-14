اشتباكات في الحديدة غرب اليمن رغم اتفاق وقف إطلاق النار "سكان"

اندلعت اشتباكات عند الاطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة اليمنية مساء الجمعة، هي الاولى منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، حسبما أفاد اثنان من سكان المدينة.



وقال أحد سكان حي في شرق المدينة الساحلية لوكالة فرانس برس عبر الهاتف أنه يسمع أصوات اشتباكات بالاسلحة النارية كل ربع ساعة، تستمر لبضعة دقائق ثم تتوقف، بينما قال آخر يسكن في حي جنوبي أنه سمع اصوات المدفعية تطلق قذائف.



وتوصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في محادثات في السويد استمرت لاسبوع واختتمت الخميس، إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد منذ أشهر مواجهات على جبهات عدة.



كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمردون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسلام ينهي الحرب.

والاشتباكات في الحديدة مؤشر إلى هشاشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة.



وإلى جانب المواجهات عند أطراف المدينة المطلة على البحر الاحمر، اتّهم المتمردون عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم القوات الموالية للحكومة والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية بإطلاق قذائف على مناطق خاضعة لسيطرتهم في محافظة الحديدة.



كما اتّهموا التحالف بشن عدة غارات على عدة مناطق في المحافظة مساء الجمعة، لكن مسؤولا في القوات الموالية أكد وقوع غارة واحدة.



وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.



وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.