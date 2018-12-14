القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
منوعات
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:53 م

أول مطر نيزكي صناعي في العالم يتساقط عام 2020

أول مطر نيزكي صناعي
dostor.org/2435695

اختتمت شركة "ALE Co" اليابانية للمبتكرات، بدعم من بعض الجامعات اليابانية، تصميم قمر صناعي سيسبب تساقط أول مطر نيزكي صناعي في العالم، ربيع عام 2020.

وجاء على موقع الشركة أن ارتفاع القمر الصناعي بلغ 80 سنتيمترا وعرضه 60 سنتيمترا ووزنه 65 كيلوجراما. وسيطلق القمر الصناعي من قاعدة "أوتينورا" في ولاية "كاغوسيما" اليابانية إلى مدار يرتفع 500 كيلومتر فوق الأرض، ثم سيتم إنزاله إلى ارتفاع 400 كيلومتر.

ويحتوي القمر الصناعي على 500 كرة معدنية بقطر بضع سنتيمترات، من شأنها أن تتحول لاحقا إلى "نجوم ساقطة". وسيُطلق القمر الصناعي دفعات من تلك الكرات، تضم كل دفعة 20 كرة.

وتدل حسابات العلماء على أن سرعة سقوط "النجوم" ستبلغ 7-8 كيلومترات في الثانية.

ويمكن أن يرصد أول مطر نيزكي صناعي في العالم نحو 6 ملايين شخص، من سكان مدينة هيروشيما وضواحيها.

يذكر أن كل نجم من هذا النوع سيكلف أصحاب المشروع 10 آلاف دولار. أما كلفة المشروع كله فبلغت 8 ملايين دولار.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ أقل من شهرين

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهرين

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أكثر من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أكثر من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

الآن

ضبط مصنع غير مرخص ينتج أدوية مغشوشة بالإسكندرية

مصر تقدر.. كل شىء عن ملف «أمم إفريقيا 2019»

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين ويقتحم جامعة في طولكرم

تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا

ads
الأكثر قراءة

إصابة شخصين في حريق بحقل بترول رأس سدر

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

مدير الكرة بالأهلى: لا نملك رفاهية الوقت وخيارنا الوحيد الفوز بكل المباريات

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

إصابة شخصين في حريق بحقل بترول رأس سدر

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

مدير الكرة بالأهلى: لا نملك رفاهية الوقت وخيارنا الوحيد الفوز بكل المباريات

كشكول

دورات إلزامية لأعضاء هيئة تدريس أصول الدين بطنطا للتعريف بمفهوم الجودة

خلال مؤتمر حق المعلم.. تنظيم 5 ورش عمل للخروج بتوصيات تلخص مطالب المعلمين

البحيرة الأزهرية تجتمع بأولياء أمور طلاب الشعبة الإسلامية بالقاهرة

انطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف الموسم الرابع

عضو تعليم بالبرلمان لـ"كشكول": لا مانع من إنشاء مدارس مصرية بالخارج بشرط!

الأمصار

المندوب الفلسطيني يشكو إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعدما نشرت الشرطة صورته.. مجرم يتواصل مع الأمن بالفيسبوك: أنتظروني سأحضر

الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالبصرة

بعد يوم من ختام المشاورات.. عودة القتال من جديد لمدينة الحديدة اليمنية

دي ميستورا ينوي بحث اللجنة الدستورية السورية مع الدول الضامنة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

أول مطر نيزكي صناعي في العالم يتساقط عام 2020

اكتشاف ضفدع بقرون وأسماك مستديرة الشكل

تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا

الصحة

ابتكار لصقة تعيد بناء أنسجة القلب التالفة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎