أول مطر نيزكي صناعي في العالم يتساقط عام 2020

اختتمت شركة "ALE Co" اليابانية للمبتكرات، بدعم من بعض الجامعات اليابانية، تصميم قمر صناعي سيسبب تساقط أول مطر نيزكي صناعي في العالم، ربيع عام 2020.



وجاء على موقع الشركة أن ارتفاع القمر الصناعي بلغ 80 سنتيمترا وعرضه 60 سنتيمترا ووزنه 65 كيلوجراما. وسيطلق القمر الصناعي من قاعدة "أوتينورا" في ولاية "كاغوسيما" اليابانية إلى مدار يرتفع 500 كيلومتر فوق الأرض، ثم سيتم إنزاله إلى ارتفاع 400 كيلومتر.



ويحتوي القمر الصناعي على 500 كرة معدنية بقطر بضع سنتيمترات، من شأنها أن تتحول لاحقا إلى "نجوم ساقطة". وسيُطلق القمر الصناعي دفعات من تلك الكرات، تضم كل دفعة 20 كرة.



وتدل حسابات العلماء على أن سرعة سقوط "النجوم" ستبلغ 7-8 كيلومترات في الثانية.



ويمكن أن يرصد أول مطر نيزكي صناعي في العالم نحو 6 ملايين شخص، من سكان مدينة هيروشيما وضواحيها.



يذكر أن كل نجم من هذا النوع سيكلف أصحاب المشروع 10 آلاف دولار. أما كلفة المشروع كله فبلغت 8 ملايين دولار.