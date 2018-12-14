نائب: السيسى استعاد دور مصر إقليميا وعربيا ودوليا

أكد النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، تعاظم الدور الإقليمي لمصر، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع استعادة دور مصر عربيًا وإقليميًا ودوليًا. وأصبحت حاضرة في مختلف الأزمات والملفات الكبرى في المنطقة ويسمع صوتها".



قال الشرباصي في بيانه، اليوم الجمعة، إن السياسة الحكيمة لمصر والتي يتبعها الرئيس السيسي ويوجه بها، كانت وراء تزايد الثقة عالميًا وإقليميًا وعربيا بالقيادة المصرية.



وأوضح أن مصر لها سياسة خارجية واضحة تمامًا، وتنتصر للدولة الوطنية المستقرة وترفض أي دور للميليشيات والعصابات، كما تتكتل سياسيا مع أي دولة للتصدي للإرهاب والعصابات.



وأشار إلى أن الدور المصري في كل من الأزمة الفلسطينية والسورية والليبية واليمنية واضح تمامًا ومقدر من جميع دول العالم، لأنه لا يحمل أجندات خاصة ولكنه يؤكد على الاستقرار ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.