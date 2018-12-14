الجزيرة يصعد للمركز الثانى بفوز مثير على الوصل

صعد الجزيرة إلى المركز الثاني بعدما حول تأخره بهدف الى فوز مثير على ضيفه النصر 3-1 الجمعة في ختام المرحلة الثالثة عشرة الاخيرة من دور الذهاب في الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ورفع الجزيرة رصيده الى 28 نقطة، واستغل تأجيل مباراة العين مع الوحدة بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للاندية التي تستضيفها الامارات حاليا، ليأخذ مكانه الى المركز الثاني، وبقي النصر تاسعا وله 15 نقطة.

وتعرض الجزيرة لضربة قوية مبكرة بعد طرد مدافعه خليفة الحمادي في الدقيقة 37، وزادت مهمة اصحاب الارض صعوبة بعدما افتتح النصر التسجيل عندما حاول المدافع فارس جمعة ابعاد كرة من ركلة ركنية لكنها استقرت بالخطأ في مرماه (55).

وتعادلت الكفة بعد طرد لاعب النصر محمد عايض لإعاقته علي مبخوت، ومن نفس الكرة التي احتسبها الحكم ركلة حرة أدرك البرازيلي ليوناردو بيرايرا التعادل (79).

وتقدم الجزيرة عبر الغاني إرنست أسانتي بعد دقيقتين من نزوله (89)، ثم انهى خلفان مبارك اي امل للنصر بالعودة بتسجيل الهدف الثالث (90+3).

وفاز شباب الاهلي على مضيفه الفجيرة بهدف سجله سالمين خميس في الدقيقة 90، فارتفع رصيده في المركز الرابع الى 25 نقطة، مقابل 13 للفجيرة الحادي عشر.

وحقق الاتحاد كلباء فوزا كبيرا على مضيفه الوصل بثلاثة اهداف سجلها البرازيلي مايكي راموس (54 و70) والعاجي جيوفاني سيو (87)، مقابل هدف لحمد الحمادي (28 بالخطأ في مرماه).

ورفع الاتحاد كلباء رصيده في المركز الثامن الى 18 نقطة، مقابل 11 للوصل الثاني عشر.