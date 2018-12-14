"الأوقاف": موضوع خطبة الجمعة "عفو الله الكريم"

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "عفو الله الكريم" هو موضوع خطبة الجمعة القادمة، وذلك في إطار حملة الأخلاق المحمدية التي أطلقتها الوزارة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار حرص الوزارة على بيان سماحة الإسلام، وأوجه العظمة في هذا الدين القيم، وبيان مدى فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم، وعظيم منه عليهم وعفوه الكريم عنهم متى أنابوا إليه، فهو العفو، والغفور، والرؤوف، والرحيم، والودود، وهو الكريم، وهو الشكور، وهو واسع الفضل والرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء.

كما يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة القادمة بمحافظة بورسعيد بمشاركة للمحافظة الباسلة في عيدها القومي، كما يلتقى بهذه المناسبة قيادات الدعوة بالمحافظة للتعرف على جهود تجديد الخطاب الديني.