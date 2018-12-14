القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
القبلة
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:41 م

"الأوقاف": موضوع خطبة الجمعة "عفو الله الكريم"

الأوقاف: موضوع خطبة
أ ش أ
dostor.org/2435686

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "عفو الله الكريم" هو موضوع خطبة الجمعة القادمة، وذلك في إطار حملة الأخلاق المحمدية التي أطلقتها الوزارة.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار حرص الوزارة على بيان سماحة الإسلام، وأوجه العظمة في هذا الدين القيم، وبيان مدى فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم، وعظيم منه عليهم وعفوه الكريم عنهم متى أنابوا إليه، فهو العفو، والغفور، والرؤوف، والرحيم، والودود، وهو الكريم، وهو الشكور، وهو واسع الفضل والرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء.
كما يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة القادمة بمحافظة بورسعيد بمشاركة للمحافظة الباسلة في عيدها القومي، كما يلتقى بهذه المناسبة قيادات الدعوة بالمحافظة للتعرف على جهود تجديد الخطاب الديني.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين

منذ أقل من شهرين

تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس حكماء المسلمين

منذ 3 شهر

مفتش بـ«أوقاف الدقهلية»: شقيق محمد حسان قطع سلك ميكروفون مسجد

منذ 4 شهر

الزاهد.. المفتي الذي لا تعرفونه

منذ 4 شهر

سعد الدين الهلالي: "الطلاق الشفوي" يدمر المجتمع (حوار)

منذ 4 شهر

وزير الأوقاف يكشف عن سبب إغلاقه الزوايا فى صلاة الجمعة

الآن

ضبط مصنع غير مرخص ينتج أدوية مغشوشة بالإسكندرية

مصر تقدر.. كل شىء عن ملف «أمم إفريقيا 2019»

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين ويقتحم جامعة في طولكرم

تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا

ads
الأكثر قراءة

إصابة شخصين في حريق بحقل بترول رأس سدر

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

مدير الكرة بالأهلى: لا نملك رفاهية الوقت وخيارنا الوحيد الفوز بكل المباريات

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

إصابة شخصين في حريق بحقل بترول رأس سدر

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

مدير الكرة بالأهلى: لا نملك رفاهية الوقت وخيارنا الوحيد الفوز بكل المباريات

كشكول

دورات إلزامية لأعضاء هيئة تدريس أصول الدين بطنطا للتعريف بمفهوم الجودة

خلال مؤتمر حق المعلم.. تنظيم 5 ورش عمل للخروج بتوصيات تلخص مطالب المعلمين

البحيرة الأزهرية تجتمع بأولياء أمور طلاب الشعبة الإسلامية بالقاهرة

انطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف الموسم الرابع

عضو تعليم بالبرلمان لـ"كشكول": لا مانع من إنشاء مدارس مصرية بالخارج بشرط!

الأمصار

بعدما نشرت الشرطة صورته.. مجرم يتواصل مع الأمن بالفيسبوك: أنتظروني سأحضر

الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالبصرة

بعد يوم من ختام المشاورات.. عودة القتال من جديد لمدينة الحديدة اليمنية

دي ميستورا ينوي بحث اللجنة الدستورية السورية مع الدول الضامنة

الأهلي المصري يستهل مشواره الأفريقي بهدفين في جيما الإثيوبي

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

أول مطر نيزكي صناعي في العالم يتساقط عام 2020

اكتشاف ضفدع بقرون وأسماك مستديرة الشكل

تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

ابتكار لصقة تعيد بناء أنسجة القلب التالفة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎