القطن الكاميروني يحدد موعد مواجهة الإياب أمام الإسماعيلي بدوري أبطال إفريقيا

حدد مسئولو فريق القطن الكاميروني، يوم 22 من ديسمبر الجاري، موعدًا لإقامة مواجهة الإياب أمام الإسماعيلي، في إطار منافسات دور الــ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ووصلت بعثة الفريق الكاميروني منذ قليل إلى الإسماعيلية استعدادًا لخوض مواجهة الذهاب المقرر لها الأحد المقبل.



ويتطلع لاعبو الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية باستاد الإسماعيلية تسهل من مهمة الفريق في لقاء الإياب ولحصد بطاقة العبور للدور المقبل.



وكان الإسماعيلي قد وصل لهذا الدور بعد الفوز على بطل بوروندي ماسيجير نيجوزى، بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1.