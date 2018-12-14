موسكو: البرلمانيون الروس يلعبون دورًا مهمًا في تسوية الأزمة الليبية

أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينجوف، أن توقيع اتفاقية حول تشكيل لجنة برلمانية "روسية ليبية" رفيعة المستوى سيسمح للسلطات الروسية بالتعاون مع البرلمانيين الليبيين، مشيرا إلى أهمية دور البرلمانيين الروس في تسوية الأزمة في ليبيا.



وقال دينجوف - في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "إن توقيع اتفاقية حول تشكيل لجنة برلمانية مشتركة رفيعة المستوى بين البرلمانين الروسي والليبي يسمح بتوفير تعاون السلطات الروسية مع البرلمانيين الليبيين وهم لاعبون مهمون في عملية التسوية الداخلية الليبية".



وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "البرلمان الروسي يلعب دورا مهما في عملية تسوية الأزمة"، لافتا إلى أن روسيا تعتزم "مواصلة الالتزام بموقف مستدام في التعاون مع جميع أطراف النزاع".