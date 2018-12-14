الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي صعدة
حرر الجيش اليمني، اليوم مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) عن أركان محور علب قائد اللواء التاسع مشاة قوله: إن قوات الجيش حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز المديرية وسط فرار لمليشيا الحوثي من مواقعها ما أسفر عن سقوط قتلي وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها؛ فيما عثرت قوات الجيش على مخزن للأسلحة تابع للمليشيا في أحد آبار المنطقة.