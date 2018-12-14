مقتل 16 شخصًا في انحراف شاحنة عن مسارها بنيبال

لقى 16 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، اليوم في نيبال إثر انحراف شاحنة عن مسارها الجبلي في منطقة تقع شمال العاصمة كاتماندو.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم عن الشرطة النيبالية قولها إن الضحايا كانوا عائدين من جنازة في إحدى الشاحنات المفتوحة التي انحرفت عن مسارها مما أودى بحياة 16 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.

وأوضحت الشبكة أن الشاحنة انقلبت من منحدر جبلي ارتفاعه حوالي 500 متر بالقرب من قرية دوبتشيسور التي تبعد 120 كيلومترًا شمال غربي العاصمة كاتماندو، مشيرة إلى أن عمال الإنقاذ أسعفوا الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية للعلاج.

يُشار إلى أن حوادث الطرق في نيبال تعود في الغالب إلى عدم صيانة السيارات وعدم صلاحية الطرق الجبلية في نيبال.