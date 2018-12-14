مدير الكرة بالأهلى: لا نملك رفاهية الوقت وخيارنا الوحيد الفوز بكل المباريات

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن رضاه على أداء فريقه أمام نظيره جيما الإثيوبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد برج العرب وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال.



وقال عبدالحفيظ، عقب اللقاء، "بلا شك نتيجة الفوز بهدفين دون رد أفضل من الفوز 31"، مؤكدًا أن الكرة الإثيوبية تطورت بشكل كبير".



وأضاف عبدالحفيظ: "نخوض مباريات في ظل ظروف الجميع يعلمها سواء بتلاحم المباريات أو الغيابات والإصابات وقلة عدد المقيدين بالقائمة الإفريقية، لكن سنواجه مختلف التحديات من أجل الهدف الأكبر وهو حصد البطولات".



وتابع: "نخوض كل مباراة كوحدة مستقلة بذاتها، وسنغلق صفحة البطولة الإفريقية من أجل التركيز في مواجهة فريق النجوم يوم الإثنين المقبل"، مشيرًا إلى أنه لا يعلم حجم إصابة قائد الفريق حسام عاشور، وكذلك مدى إصابة الحارس شريف إكرامى، وقال: "لا نملك رفاهية الوقت ولأ أى خيار سوى الفوز بكل مباراة نخوضها".