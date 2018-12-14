بعد "سنو وايت".. مروة عبد المنعم تتقمص شخصية "رابونزل" لأول مرة

تستعد الفنانة مروة عبد المنعم لخوض تجربة مسرحية جديدة للأطفال بعد النجاح الكبير التي حققته خلال الفترة المقبلة بعروض "أليس في بلاد العجائب" و"سنو وايت" مع المخرج محسن رزق، حيث استقرت على تقديم النسخة العربية الأولى من فيلم الرسوم المتحركة "رابونزل"، بشكل مسرحي استعراضي غنائي.



ومن المقرر أن تقدم مروة عبد المنعم العرض على مسرح مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، لمدة ثلاث ليالي متتالية تبدأ من الخميس 31 يناير المقبل، وتختتم مساء السبت 2 فبراير، على أن تكون مدة العرض 90 دقيقة.