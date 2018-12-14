أول تعليق من اتحاد الكرة على فوز صلاح بجائزة BBC لأفضل لاعب بإفريقيا
احتفل اتحاد الكرة بفوز الفرعون المصرى محمد صلاح، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي في عام 2018.
ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم صورة لمحمد صلاح معلقا عليها: "لا جديد يذكر.. الفرعون المصرى محمد صلاح يتوج للعام الثانى على التوالى بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي في عام 2018".
ويعد صلاح ثالث لاعب مصري يُتوَّج بالجائزة بعد كل من محمد بركات، ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على الترتيب.