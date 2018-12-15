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السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:35 ص

أسعار البوتاجازات اليوم.. "يونيفرسال" بـ4800 جنيه

أسعار البوتاجازات
أسعار البوتاجازات
هويدا سعيد
dostor.org/2435659

رصدت "الدستور" أسعار بعض أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي تشهدها السوق، اليوم السبت.

وجاءت الأسعار كالتالى:

- بوتاجاز يونيفرسال "5 شعلة"، يشمل إشعالًا ذاتيًا، شواية والغطاء زجاج كريستال، السعر 4800 جنيه.

- 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة بالإضافة لتايمر ديجتال السعر 5900 جنيه.

- سجلت أسعار بوتاجازات كريازى الـ9700 M ستانلس "5 شعلة" سعر 6000 جنيه.

- و9601 ستانلس "5 شعلة" السعر 7200 جنيه.

- وأسعار بوتاجازات يونيون إير ويونيون تك سجلت الـ90*60 خمسة شعلة بالمروحة، وتحكم ديجتال سعر 4600 جنيه، و5 شعلة 90*60 بالمروحة سجل سعر 6300 جنيه، و90*60 عدد 5 شعلة آي شيف سجل سعر 7300 جنيه.

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