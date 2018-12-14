محمد صلاح ينشر صورته بجائزة BBC لأفضل لاعب إفريقي لعام 2018
أعرب نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته لتتويجه بجائزة BBC لأفضل لاعب إفريقي لعام 2018 للعام الثاني على التوالي.
ونشر صلاح صورته بالجائزة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ويتربع صلاح حاليا على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعشرة أهداف، متساويا مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي.
وتوج صلاح خلال عام 2018 بجائزة ثالث أفضل لاعب في العالم، بعد الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح أول لاعب مصري وعربي في التاريخ يصل للقائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم.