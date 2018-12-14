شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

كشف شقيق المحامى المنتحر فى حلوان عن أن شقيقه كان يمر بأزمة نفسية، ولم يكن يطيق أحدًا الفترة الأخيرة، ويوم الحادث حضر للبيت ومعه «سلك دِش»، ولم يتوقع أحد أن يشنق نفسه، مضيفًا: «دخلنا عليه غرفته الساعة ٦ مساء يوم الحادث، ووجدناه معلقًا من رقبته، وذهبنا به إلى المستشفى لنحاول إسعافه، لكنه فارق الحياة».



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتوفى أحضر «سلك دِش» وربطه فى نافذة «ألوميتال» داخل غرفته فى الشقة التى يقيم فيها، للتخلص من حياته، وتبين من التحريات أنه يمر بأزمة نفسية وحالة اكتئاب منذ ما يقرب من عام ونصف العام.



من جهة أخرى، أكدت «أم أحمد»، إحدى جارات المحامى المنتحر، أنه فى الفترة الأخيرة تغيرت أحواله ولم يعد يرد السلام، وعمل فترة بالمحاماة، ثم فتح محل اكسسوارات موبايل، لتتراكم عليه الديون، لأنه «مش شاطر بالتجارة»، مضيفة أن سيرة الراحل كانت حسنة بين أصدقائه، لولا أنه كان دائمًا مهمومًا ولا نعرف سبب انتحاره.