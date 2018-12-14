القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
حوادث
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:11 م

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

مكان الحادث
مكان الحادث
نجلاء رفاعى - هدير مصطفى
dostor.org/2435652

كشف شقيق المحامى المنتحر فى حلوان عن أن شقيقه كان يمر بأزمة نفسية، ولم يكن يطيق أحدًا الفترة الأخيرة، ويوم الحادث حضر للبيت ومعه «سلك دِش»، ولم يتوقع أحد أن يشنق نفسه، مضيفًا: «دخلنا عليه غرفته الساعة ٦ مساء يوم الحادث، ووجدناه معلقًا من رقبته، وذهبنا به إلى المستشفى لنحاول إسعافه، لكنه فارق الحياة».

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتوفى أحضر «سلك دِش» وربطه فى نافذة «ألوميتال» داخل غرفته فى الشقة التى يقيم فيها، للتخلص من حياته، وتبين من التحريات أنه يمر بأزمة نفسية وحالة اكتئاب منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

من جهة أخرى، أكدت «أم أحمد»، إحدى جارات المحامى المنتحر، أنه فى الفترة الأخيرة تغيرت أحواله ولم يعد يرد السلام، وعمل فترة بالمحاماة، ثم فتح محل اكسسوارات موبايل، لتتراكم عليه الديون، لأنه «مش شاطر بالتجارة»، مضيفة أن سيرة الراحل كانت حسنة بين أصدقائه، لولا أنه كان دائمًا مهمومًا ولا نعرف سبب انتحاره.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام

منذ أقل من شهر

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

الآن

أول تعليق من اتحاد الكرة على فوز صلاح بجائزة BBC لأفضل لاعب بإفريقيا

انتحار شاب لعدم قبوله في كلية الشرطة بالقليوبية

حريق هائل فى حقل بترول برأس سدر

سر «درع الشمال».. هل تجتاح إسرائيل لبنان مجددًا؟

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي والقنوات المفتوحة الناقلة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي والقنوات المفتوحة الناقلة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

كشكول

ننشر النتيجة الرسمية لأوائل مناطق المعاهد الأزهرية للمرحلة الإعدادية فتيات

دورات إلزامية لأعضاء هيئة تدريس أصول الدين بطنطا للتعريف بمفهوم الجودة

خلال مؤتمر حق المعلم.. تنظيم 5 ورش عمل للخروج بتوصيات تلخص مطالب المعلمين

البحيرة الأزهرية تجتمع بأولياء أمور طلاب الشعبة الإسلامية بالقاهرة

انطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف الموسم الرابع

الأمصار

طائرة أمريكية تعود أدراجها بسبب قلب بشري على متنها

المندوب الفلسطيني يشكو إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعدما نشرت الشرطة صورته.. مجرم يتواصل مع الأمن بالفيسبوك: أنتظروني سأحضر

الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالبصرة

بعد يوم من ختام المشاورات.. عودة القتال من جديد لمدينة الحديدة اليمنية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

أول مطر نيزكي صناعي في العالم يتساقط عام 2020

اكتشاف ضفدع بقرون وأسماك مستديرة الشكل

تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

ابتكار لصقة تعيد بناء أنسجة القلب التالفة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎