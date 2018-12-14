انتحار شاب لعدم قبوله في كلية الشرطة بالقليوبية

أنهى شاب بمدينة بنها حياته طعنًا بالصدر، لمروره بضائقة نفسية لعدم قبولة بأكاديمية الشرطة.



كشف العميد أحمد رشدى، مأمور قسم ثان بنها، عن ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "ا.ا"23 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم ببنها جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر بالجهة اليسرى، وتم إيداعه بثلاجة المستشفى لاتخاذ اللازم.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبسؤال والده طبيب بشري بأحد مستشفيات المحافظة، أكد أن تلك الإصابه أحدثها نجله المتوفي بنفسه لعدم قبوله بالضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة ومرور بضائقه نفسية.



تحرر محضر بالواقعة رقم 3744، إدارى‎ بنها وتولت النيابة العامة التحقيق.