القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
حوادث
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:41 م

المتهم بمحاولة قتل طليقته بعد زواجها: «مقدرتش أشوفها مع راجل غيرى»

المتهم بمحاولة قتل
نجلاء رفاعى - هدير مصطفى
dostor.org/2435649

طلبت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وتحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات، الاستعلام عن حالة ربة منزل طعنها طليقها عامل السيراميك، بسبب زواجها من آخر، فى منطقة البساتين، وذلك من أجل سماع أقوالها.
وتلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث البساتين، بلاغًا من الأهالى بوجود سيدة ملقاة على الأرض، وبها عدة طعنات، وتبين أن طليقها ارتكب الجريمة، بسبب زواجها من آخر، ثم طعن نفسه.
وتوصلت تحقيقات النيابة إلى أن خلافات نشأت بين الضحية وطليقها، بسبب زواجها، فتربص بها أثناء توجهها إلى المدرسة الابتدائية لإيصال طفلتها، ووجه لها ٧ طعنات، ثم طعن نفسه عقب ذلك، فيما تم نقلهما إلى مستشفى «اليوم الواحد» لإسعافهما.
وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه كان يريد أن ينهى حياة طليقته، وينتحر خلفها، لأنه لا يستطيع العيش دونها، خاصة بعد أن تزوجت من آخر، قائلًا: «مش هستحمل أشوفها مع راجل غيرى فكان لازم أموتها».
وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة، أن المتهم تتبع الضحية وطعنها ٣ طعنات من ظهرها، وحين التفتت إليه سدد لها ٤ طعنات أخرى، وعندما سقطت أرضًا طعن نفسه ٣ طعنات.
وذكر شهود عيان أن الجانى طعن الضحية فى الشارع، وهى تسير رفقة طفلتها، ثم فر هاربًا، فيما صرخت الطفلة فى والدتها، وهى ملقاة على الأرض قائلة: «يا ماما قومى كلمينى».
وقالت «أم محمد»، شاهدة عيان، لـ«الدستور» إن الجانى كان ملثمًا ويرتدى «كوفية» وجلبابًا أبيض، وأخرج من ملابسه سكينًا كبيرة، ووجه للضحية طعنات عديدة ثم هرب، لكن الأهالى تمكنوا من إمساكه، فى حين حمل أحد الشباب الضحية، على «توك توك»، ونقلها إلى المستشفى.
وأضافت أن الجانى، عقب الإمساك به، طعن نفسه بالسلاح الذى استخدمه فى الجريمة، ٣ طعنات، واستمر جسده فى النزيف، لمدة ساعة كاملة، إلى أن حضرت المباحث، ونقلته للمستشفى.
وذكرت «مريم»، شاهدة، أن الضحية، ظلت تصرخ بصوت مرتفع بعد أن طعنها الجانى من ظهرها، قائلة: «مين اللى ضربنى؟»، حتى نقلها الأهالى للمستشفى.
وقال «الحاج على»، ترزى، جار المتهم، إن الجانى رجل طيب الخلق، وتزوج الضحية منذ ٢٣ عامًا، وأنجبت له ٣ أولاد، هم «عمرو» الطالب فى كلية الحقوق، وطفلان فى المرحلة الابتدائية.
وتابع: «كان يعمل فى دولة السعودية، ويرسل الأموال لزوجته باستمرار، ولكنه تفاجأ بها بعد هذه العِشرة الطويلة، تطلب الطلاق، وانفصلا بالفعل منذ عام ونصف العام، ولكن تجددت الخلافات بينهما عندما تزوجت من شخص آخر، فشعر أن طليقته استولت على ماله الذى شقى ليوفره فى سنوات الغربة، ثم تزوجت به، بعد أن انتقلت لسكن آخر».

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام

منذ أقل من شهر

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

الآن

ضبط مصنع غير مرخص ينتج أدوية مغشوشة بالإسكندرية

مصر تقدر.. كل شىء عن ملف «أمم إفريقيا 2019»

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين ويقتحم جامعة في طولكرم

تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا

ads
الأكثر قراءة

إصابة شخصين في حريق بحقل بترول رأس سدر

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

مدير الكرة بالأهلى: لا نملك رفاهية الوقت وخيارنا الوحيد الفوز بكل المباريات

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

إصابة شخصين في حريق بحقل بترول رأس سدر

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

مدير الكرة بالأهلى: لا نملك رفاهية الوقت وخيارنا الوحيد الفوز بكل المباريات

كشكول

دورات إلزامية لأعضاء هيئة تدريس أصول الدين بطنطا للتعريف بمفهوم الجودة

خلال مؤتمر حق المعلم.. تنظيم 5 ورش عمل للخروج بتوصيات تلخص مطالب المعلمين

البحيرة الأزهرية تجتمع بأولياء أمور طلاب الشعبة الإسلامية بالقاهرة

انطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف الموسم الرابع

عضو تعليم بالبرلمان لـ"كشكول": لا مانع من إنشاء مدارس مصرية بالخارج بشرط!

الأمصار

المندوب الفلسطيني يشكو إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعدما نشرت الشرطة صورته.. مجرم يتواصل مع الأمن بالفيسبوك: أنتظروني سأحضر

الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالبصرة

بعد يوم من ختام المشاورات.. عودة القتال من جديد لمدينة الحديدة اليمنية

دي ميستورا ينوي بحث اللجنة الدستورية السورية مع الدول الضامنة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

أول مطر نيزكي صناعي في العالم يتساقط عام 2020

اكتشاف ضفدع بقرون وأسماك مستديرة الشكل

تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

ابتكار لصقة تعيد بناء أنسجة القلب التالفة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎