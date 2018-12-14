مواقف تظهر إنسانية محمد صلاح مع الأطفال

بعد تصدر محمد صلاح، قائمة جوجل بأشهر شخصيات 2018، لفت نجم المنتخب الوطني المحترف في نادى ليفربول الإنجليزي، اهتمام العالم بلفتات إنسانية لـ"مو" خاصة مع الأطفال.



"الدستور" ترصد في السطور التالية عددًا من المواقف الإنسانية لمحمد صلاح مع الأطفال:



حرص صلاح منذ فترة، الإعداد لفريقه الإنجليزى ليفربول بالريدز في الولايات المتحدة على استضافة اللاجئ السوري عمار حلبي -يعاني من ضمور العضلات- الذي يقيم هناك رفقة أسرته، وسلمه "مو" قميصًا موقعًا منه كما التقط معه بعض الصور التذكارية.



وكان من أكثر اللحظات الإنسانية التى لفتت أنظار العالم لإنسانية صلاح، مشاركته في حفل خيري لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة ليفربول.



كما حرص على حضور حفل مرتجل في غرفة نادي كالفيرن، وتواجد حشد من أطفال المدارس وهم يرددون اسم صلاح.



وعقب مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون في مباراة الجولة السادسة لبطولة، شوهد الطفل لويس وهو يبكي عقب حصوله على قميص صلاح.



كما تكرر ذلك المشهد فى عدد من المبارايات التى خاضها ضمن فريقه، ونهاية لقاء ليفربول مع ضيفه النجم الأحمر الصربى، توجه صلاح إلى مشجعة مصرية حملت لافتة مكتوب عليها "جئت من مصر أرغب في الحصول على قميصك". وما أن انتهت المباراة حتى توجه إليها صلاح ليهديها قميصه.



ومشهد آخر، اعتاد عليه صلاح، فعقب مباراة نابولي الأخيرة بدوري الأبطال سلم الفرعون المصري قميصه لطفل صغير آخر والذي كان حاضرًا في ملعب آنفليد.



يشار إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، توج اليوم الجمعة، بجائزة BBC لأفضل لاعب إفريقي لعام 2018 للعام الثاني على التوالي.